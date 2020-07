Jetzt bewerben : Bürgerschaftliches Engagement würdigen

Andrea Milz, Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt in der Düsseldorfer Staatskanzlei. Foto: Krebs, Andreas (kan)

Erkelenz Staatssekretärin Andrea Milz lobt den Engagementpreis NRW 2021 aus. Bewerben können sich ab sofort Vereine, Stiftungen und auch Bürgerinitiativen. Im Vordergrund steht das Miteinander in der Nachbarschaft.

Mit der Auszeichnung sollen vorbildliche Projekte des bürgerschaftlichen Engagements gewürdigt und bekannt gemacht werden. Zum Motto „Engagierte Nachbarschaft“ können sich ab sofort Vereine, Stiftungen, gemeinnützige GmbHs und Bürgerinitiativen bewerben. Im Vordergrund steht das Miteinander in der Nachbarschaft oder was aus nachbarschaftlichen Initiativen heraus entstanden ist. „Erst Aktionen wie Einkaufshilfen, Besuchsdienste, lokale Kulturprojekte oder Straßenfeste machen aus Nachbarschaft ein echtes Miteinander.

Wie wertvoll dieses ist, zeigt sich auch 2020, in Zeiten der Corona-Pandemie, auf eindrucksvolle Weise. In lebendigen Nachbarschaften ist sozialer Zusammenhalt spürbar. Dieses Engagement fördert maßgeblich das Miteinander in unserer Gesellschaft und verdient daher unsere besondere Anerkennung und Wertschätzung“, sagte Staatssekretärin Andrea Milz.