Verkehr im Kreis Heinsberg : Fahrradbus fährt, Elektrobus kommt

Exklusiv Kreis Heinsberg West Verkehr hat die Zusage zur Förderung eines Elektrobusses erhalten. Für die anstehende Saison hat der Verkehrsbetrieb sein Fahrradbus-Angebot ausgebaut und will jetzt deutlich mehr Gäste befördern.

Der Verkehrsbetrieb plant gemeinsam mit der Stadt Erkelenz schon seit Jahren, einen Elektrobus einzusetzen, der die Stadtbuslinie, den Erka-Bus, übernehmen soll . Wie hoch der Förderbetrag ist und in welchem Umfang Elektrobusse künftig in Erkelenz und Umgebung verkehren können, ist noch unklar.

Neues gibt es auch in Sachen Fahrradbus: Udo Winkens, Geschäftsführer von West Verkehr, präsentierte Neuerungen, die zu Beginn der Radsaison am kommenden Samstag greifen. „Radler können ihre Touren künftig flexibler und großräumiger planen“, sagte Winkens. West Verkehr setzt zwei Multibusse ein, auf deren Anhänger bis zu sieben Fahrräder platziert werden können, die gemeinsam mit bis zu sieben Fahrgästen an einen Zielort gefahren werden. „Die Fahrgäste können also zum Startpunkt einer Fahrradtour gebracht werden oder auch von einem Zielpunkt wieder abgeholt werden“, erklärte Winkens.