Electrisize-Festival in Erkelenz : Bunt, schrill und gigantisch

Erkelenz Das Electrisize-Festival hat so viele Menschen angezogen wie nie zuvor. dabei hat es 2009 ganz klein begonnen. Am Samstagabend kochte die Stimmung.

Gigantisch. Ein Begriff, der wohl am besten passt, wenn man an diesem schönen Sommerwochenende im August nach Hohenbusch blickte. Niemand hatte 2019 daran gedacht, drei Jahre oder besser: 1097 Tage lang auf das nächste Spektakel warten zu müssen. „The Show Must Go On“, der Welthit von Queen passte perfekt, als zur großen Zeremonie am Samstag das Feuerwerk den Nachthimmel über Hohenbusch erstrahlte, bevor das Duo Gestört Aber Geil seinem Namen alle Ehre machte.