Erkelenz: Electrisize elektrisiert die Massen

Festival in Erkelenz

Erkelenz Fette Beats, wummernde Bässe, spektakuläre Lichtshows und rund 20.000 tanzwütige Besucher – das neunte Electrisize-Festival an Haus Hohenbusch in Erkelenz hat alle Zutaten, um erneut ein voller Erfolg zu werden

Nach Tag eins des Mega-Musikevents und mehr als elf Stunden elektrisierender Musik auf sechs Bühnen steigt die Vorfreude auf den zweiten Tag, bei dem am heutigen Samstag noch mal so richtig die Post abgehen wird. Insgesamt mehr als 100 DJ's heizen den feierbegeisterten Festivalbesuchern so richtig ein, die es den DJ's mit toller Stimmung und ausgefallen Tanzmoves zurückzahlen. Highlights des Samstagabend werden noch der Auftritt des Star-DJ's Brennan Heart, der auf der Hardsize-Bühne auflegen wird, sowie die sogenannte Ceremony ­ eine Mischung aus Musik, Videoinstallation, Lasershow und spektakulärem Feuerwerk, die Freitag schon mal eine vielbeachtete Premiere feierte.