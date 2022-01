Festival neben Haus Hohenbusch : Electricity-Vorverkauf startet am Sonntag

Electricity-Vorverkauf startet am Sonntag

Erkelenz Der Vorverkauf für das Electricity-Festival in Erkelenz beginnt am kommenden Sonntag, 30. Januar. Ab 12 Uhr können die Karten dann im Internet erstanden werden.

(RP) Das Festival findet an vier Wochenenden ab Ende Mai auf einer Wiese hinter Haus Hohenbusch statt jeweils von Freitag bis Sonntag statt: 20. bis 22. Mai, 27. bis 29. Mai, 3. bis 5. Juni und 10. bis 12. Juni. Pro Person können maximal sechs Karten gekauft werden. Die Karten kosten in diesem Jahr 109,90 Euro, im vergangenen Jahr hatten sie 99 Euro gekostet.

Wie die Veranstalter mitteilen, ist es wichtig, beim Kauf abzuklären, in welchem der sechs strikt voneinander getrennten Sektoren die Besucher campen wollen. „Ein Wechsel zwischen den Sektoren ist während des gesamten Aufenthalts verboten“, teilen die Veranstalter mit, pro Sektor sind etwa 350 Besucher erlaubt.

Das Electricity wird zwar nur mit vergleichsweise wenigen Zuschauern, aber dennoch als eines der ersten Festivals in Deutschland wieder stattfinden. Wie genau die Corona-Regeln im Mai aussehen werden, ist freilich noch vollkommen unklar. „In den letzten beiden Jahren haben wir gemerkt, dass unsere Gäste bereit sind, kurzfristige Auflagen wie beispielsweise eine Testpflicht in Kauf zu nehmen, um endlich wieder mit Freunden eine gute Zeit verbringen zu können“, sagt Veranstalter Raphael Meyersieck. „Gerade die junge Zielgruppe von 18-28-Jährigen, die wir mit der Electricity ansprechen, musste in den letzten Monaten zurückstecken. Umso mehr freuen sich alle, dass wir ihnen ein Konzept anbieten können, dass ein sicheres und infektionsfreies Feiern unter freiem Himmel ermöglicht.“