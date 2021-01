Feiern mit Corona-Regeln : Electricity in Erkelenz kommt an zwei Wochenenden zurück

Electricity in Erkelenz kommt an zwei Wochenenden zurück

Erkelenz Das Festival mit dem pizzaförmigen Campingkonzept war im Corona-Jahr ein voller Erfolg. Im Mai soll es mit jeweils 600 Besuchern erneut stattfinden. Der Vorverkauf startet am Sonntag.

Das Electricity-Festival an Haus Hohenbusch in Erkelenz zählte zu den wenigen Erfolgsstorys im vergangenen Corona-Jahr. Wie die Festival-Macher von der Agentur Kulturgarten jetzt bestätigt haben, wird es an zwei Wochenenden im Mai eine Neuauflage geben: Die Electricity soll vom 21. bis 23. und vom 28. bis 30. Mai zurückkommen. Der Vorverkauf startet an diesem Sonntag um 12 Uhr.