Erinnerung an einstigen Chor an St. Lambertus : Jugendchor kommt für Jubiläum noch einmal zusammen

Erkelenz Der einstige Jugendchor St. Lambertus Erkelenz bereitet einen Jubiläumsgottesdienst vor. Erinnert wird darin der Gründung vor 55 Jahren.

Seit vielen Jahren besteht der Chor offiziell nicht mehr, und doch kommt er immer noch in regelmäßigen Abständen zusammen. So auch am Samstag, 6. Juli, ab 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Lambertus in Erkelenz, um in einem Gottesdienst den 55. Geburtstag zu feiern. Hierzu treffen sich die Sänger und Band am 18. Mai, 25. Mai, 22. und 29. Juni jeweils von 10 bis 13 Uhr im Cornelius-Burgh-Gymnasium zur Probe.