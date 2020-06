Nächtlicher Einsatz für die Feuerwehr Erkelenz : Wohnungsbrand in Gerderath

Vorläufig unbewohnbar ist das Haus, das in Gerderath an der Theodor-Lennartz-Straße in der Nacht zu Pfingstmontag brannte. Foto: Feuerwehr Erkelenz

Erkelenz Der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Erkelenz war in der Nacht zu Pfingstmontag ein Mülleimerbrand gemeldet, der auf ein Haus übergriff. Vor allem die Nachlöscharbeiten gestalteten sich umfangreich für die Wehrleute.

Vorläufig unbewohnbar ist das Wohnhaus, zu dem die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Erkelenz in der Nacht zu Pfingstmontag gegen 3.45 Uhr alarmiert wurde. In Gerderath an der Theodor-Lennartz-Straße war der Leitstelle zunächst ein Mülleimerbrand gemeldet worden. „Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war das Feuer jedoch schon auf die Fassade des Hauses übergegriffen. Dank aufmerksamer Nachbarn, die die beiden Bewohner des Hauses geweckt hatten, befanden sich keine Personen mehr in dem Haus“, sagte Brandoberinspektor Daniel Küppers, der den Einsatz in der Nacht geleitet hatte.