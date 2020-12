Einsatz für die Feuerwehr Erkelenz : Einfamilienhaus brennt am frühen Morgen in Lövenich

Die Feuerwehr hatte in Erkelenz jetzt einen Einsatz (Symbolbild).

Erkelenz Am frühen Montagmorgen wurde die Feuerwehr der Stadt Erkelenz nach Lövenich alarmiert. Gemeldet war eine Rauchentwicklung in einem Einfamilienhaus an der von-Berg-Straße. Die beiden Hausbewohner blieben unverletzt – dank Rauchmelder.

Rauchmelder retten Leben: In der Nacht zu Montag hat sich diese Tatsache mal wieder bestätigt. Die Feuerwehr der Stadt Erkelenz wurde um 3.37 Uhr nach Lövenich zur von-Berg-Straße gerufen. Gemeldet war eine Rauchentwicklung in einem Einfamilienhaus.

„Genau so war es dann auch. Dank der Rauchmelder wurden die beiden Hausbewohner aufmerksam auf das Geschehen. Sie konnten allerdings zunächst nicht das Haus verlassen und retteten sich in den Keller. Von da aus gelang es ihnen, nach draußen zu gehen, sie blieben unverletzt“, beschreibt der Erkelenzer Wehrleiter Helmut van der Beek die Situation. Seine Wehrleute fanden den Brandherd schnell. Der Brand war in einer Zwischenwand zwischen Flur und Küche entstanden, genauer gesagt: hinter einem Kachelofen.

Helmut van der Beek leitet die Feuerwehr Erkelenz.

Unter anderem auch mit einer Motorkettensäge öffneten die Wehrleute umfangreich die Wände, auch im Speicher des Hauses, das komplett verraucht war, musste eine Decke geöffnet werden. Vier Trupps unter Atemschutz waren in dem Haus im Einsatz.