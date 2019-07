Weitere Fälle in Erkelenz und im Kreisgebiet : Erkelenzer fällt auf Trickbetrug per E-Mail rein

Erkelenz Die Trickbetrugsfälle im Kreis Heinsberg häufen sich derzeit stark, berichtet die Polizei. Jetzt fiel ein Mann aus Erkelenz auf einen Betrug per E-Mail herein, bei dem er angeblich eine Summe aus Spendengeldern erhalten würde.

Ein 39-jähriger Mann aus Erkelenz ist am Dienstag auf einen Trickbetrug via E-Mail hereingefallen. Wie die Polizei berichtete, erhielt er an diesem Tag eine Mail, die ihn darüber informierte, dass er eine größere Summe aus Spendengeldern erhalten würde – wenn er zuvor anfallende Kosten und Gebühren übernähme. Der Erkelenzer folgte den Anweisungen und überwies den geforderten Betrag. Nachdem er dann vergeblich auf die Auszahlung der Spendengelder wartete, musste er feststellen, dass er einem Betrug zum Opfer gefallen war und erstattete Anzeige. Die Polizei informiert darüber, dass in den vergangenen Tagen kreisweit zahlreiche Menschen von unbekannten Personen angerufen worden sind, die sich mit dem bekannten Trick als Polizeibeamte ausgaben oder als Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft. Auch mit falschen Gewinnversprechen versuchten Betrüger mehrfach, Geld zu erbeuten, was in zwei Fällen auch gelang. Die weiteren Angerufenen reagierten genau richtig und beendeten das Telefonat sofort. Um nicht Opfer solcher Betrüger zu werden, hier nochmal die wichtigsten Tipps: