Spektakel an der Erkelenzer Burg Ein Fest im Zeichen des Mittelalters

Nachdem die Veranstalter das mittelalterliche Spektakel im vergangenen Jahr aufgrund eines Sturmes frühzeitig beenden mussten, hatten sie in ihrem Jubiläumsjahr mehr Glück. Die Mittelalter-Fans verbrachten das Treiben in ihren Lagern bei Sonnenschein und ließen Außenstehende an ihrem Wissen und ihrer Leidenschaft teilhaben. „Wieso hast du denn zwei Schwerter?“, fragte ein neugieriges Kind den Ritter Hector von Fawter. In seinem authentischem Gewand samt seines Lang- und Kurzschwertes erklärte er geduldig, wie Ritter früher kämpften und nur die Spitzen der geschmiedeten Waffen geschärft seien. Mit der Gruppe Miles Gladii aus Ost-Belgien war er vor Corona für ihre Showkämpfe, auch zu Pferde, bekannt. Auf dem Mittelaltermarkt in Erkelenz schlossen sie sich dem Lager von Düvelspack an, die mit insgesamt elf Personen das Wochenende in Geselligkeit verbrachten. Der Wickinger Thorfyn und seine Freunde demonstrierten den Gästen das Leben im Lager. Sie schliefen im Zelt und kochten über der Feuerstelle. Da schwang er auch gerne zwischendurch selbst den Kochlöffel.