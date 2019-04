Werben für besonderes Engagement : Bürgerschaftlichen Einsatz stärken

Werben für das Ehrenamt (v.l.): Nils Klagge, Staatskanzlei, Teamerin Ashkira Elmi und Landtagsmitglied Thomas Schnelle. Foto: Anke Backhaus

Erkelenz Die Ehrenamtstour rollt derzeit durch NRW. Die Staatskanzlei will daraus eine Strategie entwickeln, wie das Ehrenamt gestärkt werden kann, denn der Bedarf ist groß.

„Ja, was mache ich? Das ist eine gute Frage. Eigentlich mache ich zu viel.“ Die Seniorin nimmt Platz am Tisch und redet frei drauf los. Das Thema: Ehrenamt. Ihr Gesprächspartner ist Matin Adel, Teamer der Ehrenamtstour NRW, die Station in Erkelenz machte.

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalens will gemeinsam mit relevanten Akteuren bürgerschaftliches Engagement stärken. Wichtig dabei ist der Dialog vor Ort. Andrea Milz, Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt des Landes Nordrhein-Westfalen, erklärte dazu: „Wir freuen uns darüber, wenn viele Bürgerinnen und Bürger uns mitteilen, wie es ihrer Meinung nach um das Ehrenamt steht und was verändert werden könnte.“ Und so sind seit dem Spätsommer 2018 Teamer in allen 54 Kreisen und kreisfreien Städten des Landes unterwegs, um ein möglichst gutes Stimmungsbild zu bekommen. Denn: „Entwickelt werden soll nach der Ehrenamtstour NRW eine Strategie, um das Ehrenamt zu fördern“, sagten so die beiden Teamer Matin Adel und Ashkira Elmi, zwei Studenten, die vor Ort stets mit den interessierten Menschen beschäftigt sind.

„Aus den vorangegangenen Stopps haben wir die Erfahrung gemacht, dass die Menschen mit unterschiedlichen Anliegen kommen. Ihnen geht es oftmals um die Rahmenbedingungen, die das Ehrenamt mit sich bringt“, sagte Ashkira Elmi. Doch die Gespräche sollen nicht nur mit bereits tätigen Ehrenamtlern geführt werden, sondern auch mit den Menschen, die formulieren sollen, welche Hemmnisse es für sie gibt, weshalb sie eben nicht im Ehrenamt auftauchen. Denn: „Jeder hat irgendwo Bezugspunkte zum Ehrenamt“, meinte Ashkira Elmi. Unterstützt wurde sie in dieser These von Thomas Schnelle (CDU), Kreis Heinsberger Landtagsmitglied. Er sagte: „Sicherlich gibt es in ländlichen Regionen noch stabilere Strukturen. Gerade in kleinen Dörfern ist der Zusammenhalt noch gegeben und man bekommt mit, was Ehrenamt ist und was es bedeutet.“