Stadt Erkelenz würdigt Engagement : Ehrenamtsfest als Dank an engagierte Jugendliche

Ehrenamtsfest als Dank an engagierte Jugendliche

Erkelenz Junge Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, sollen in diesem Jahr als Dank erstmals zu einem Ehrenamtsfest für Jugendliche eingeladen werden.

Wer zwischen 14 und 21 Jahre alt ist und sich mindestens 80 Stunden im Jahr für die Gemeinschaft einsetzt, kann dabei sein – egal, ob diese Zeit für Sport, Kultur, Freizeit, Soziales oder in einem anderen Bereich abgeleistet wird.

Ohne die ehrenamtliche Tätigkeit engagierter Menschen könnten viele kulturelle, soziale und karitative Angebote nicht stattfinden. Dieses gesellschaftliche Engagement beginnt bei vielen Menschen bereits in der Jugend. Der Jugendhilfeausschuss der Stadt Erkelenz hat deshalb beschlossen, diesen Einsatz auch von Jugendlichen und jungen Erwachsenen für die Gemeinschaft zu würdigen, und als Dankeschön ein Fest für sie auszurichten. In geselliger Atmosphäre können sich bis zu 100 Jugendliche bei Snacks, Getränken und einem interessanten Rahmenprogramm untereinander, aber auch mit Vertretern aus Vereinen, Politik und Verwaltung austauschen. Die Einladung zum Fest erfolgt auf Vorschlag zum Beispiel von Vereinen und Trägern der Jugendarbeit.

Wenn die Aktion gut ankommt, soll sie jährlich wiederholt werden. Für die Erwachsenen, die sich ehrenamtlich engagieren, hat es in der Vergangenheit bereits ähnliche Veranstaltungen gegeben. Auch hier soll in diesem Jahr wieder eine Neuauflage stattfinden. Die beiden Feste sollen den hohen Stellenwert des bürgerschaftlichen Engagements in Erkelenz verdeutlichen