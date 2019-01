Berater für den Kreis Heinsberg: Ehrenamtliche Hilfe in Rentenfragen

Erkelenz Otmar Bongartz ist ehrenamtlicher Rentenberater. Damit hat er als Pensionär seinen alten Beruf zu seinem Hobby gemacht. Er erklärt, wobei Rentenberater unterstützen können und wer ihre Hilfe in Anspruch nehmen kann.

Für viele ist es ein Traum, das Hobby zum Beruf zu machen. Während des Berufslebens wird dann deutlich, dass nicht alles, was als Hobby Freude bereitet, in den Beruf übertragbar ist oder sich nicht jedes Hobby für eine Berufsausübung eignet. Der umgekehrte Weg, nämlich den Beruf nach einer langjährigen Tätigkeit mit dem Eintritt in das Pensionärsdasein zum Hobby zu machen, ist dagegen für die meisten unvorstellbar oder fernab der weiteren Lebensplanung. Doch diesen Weg geht Otmar Bongartz aus Erkelenz. Er hat tatsächlich seinen Beruf zum Hobby gemacht.

Nach mehr als 42 Jahren beruflicher Tätigkeit bei der Deutschen Rentenversicherung Rheinland ist er jetzt als Versichertenberater tätig und übt ehrenamtlich aus, was er zuvor beruflich gemacht hat: Er berät in allen möglichen Rentenangelegenheiten – von der Klärung eines Rentenkontos bis hin zum Rentenantrag. Vor einem knappen Jahr wurde Bongartz von der Vertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung Bund als höchstem Beschlussgremium für sechs Jahre als einer der ehrenamtlichen Versichertenberater für den Kreis Heinsberg gewählt. Bis zu seiner Pensionierung war er zunächst in Düsseldorf und die letzten 15 Jahre als Leiter der Auskunft und Beratung des Service-Zentrums Düren tätig. „Aus dieser Zeit sind mir aus der täglichen Arbeit, den Sprechtagen in der Region und den Firmenberatungen bei diversen Arbeitgebern auf der einen Seite die Probleme der Versicherten und Rentner und auf der anderen Seite die Abläufe in der Verwaltung der Deutschen Rentenversicherung bestens bekannt.“