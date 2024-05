Lebenshilfe Heinsberg Ehrenamtliche Betreuung soll weiter gestärkt werden

Sechs Fachkräfte übernehmen zurzeit 206 rechtliche Betreuungen, etwa in Behörden- oder Wohnungsangelegenheiten, Vermögens- sowie Gesundheitssorge oder im amtlichen Briefverkehr. Vielen Angehörigen sei nicht bewusst, dass die rechtliche Betreuung heute sehr individuell sei und gesetzliche Betreuungen häufig nur in Teilbereichen richterlich bestellt werden, erläutert Andrea Schwarz. Die rechtliche Betreuung verlange heute ein umfangreiches Fachwissen von Betreuerinnen und Betreuern. „Dank der Reform ist das Feld der unterschiedlich ausgebildeten Berufsbetreuer klarer definiert worden“, stellt Anke Gebler-Bock fest. „Als gemeinnütziger Verein wollen wir uns Zeit nehmen für den einzelnen Menschen und jederzeit für unsere gesetzlich Betreuten erreichbar sein. Wir arbeiten dabei nicht gewinnorientiert, sondern in einem Rahmen, in dem sich der Verein tragen kann,“ ergänzt sie.