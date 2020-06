Schwanenberger Ehepaar Theißen feiert Diamanthochzeit : Einsatz für den Sport und den Ort

Lene und Hans-Gerd Theißen sind seit 60 Jahren verheiratet. Die Feier soll nächstes Jahr nachgeholt werden. Foto: Nicole Peters

Erkelenz Es ist 60 Jahre her, dass sich Lene und Hans-Gerd Theißen das Ja-Wort gegeben haben: Am 22. Juni 1960 heirateten sie in der evangelischen Kirche in Erkelenz, Pfarrer Pfeiffer traute die beiden. Hans-Gerd Theißen engagierte sich jahrzehntelang nicht nur im sportlichen Bereich.

Kennengelernt hatte sich das Diamanthochzeitspaar 1957 bei einer Silvesterfeier in der Erkelenzer Stadthalle. Es bekam zwei Töchter und freut sich sehr über zwei Enkelkinder.

Aufgrund seines jahrzehntelangen ehrenamtlichen Engagements ist der Jubilar, der stets von Ehefrau Lene begleitet und unterstützt wurde, in Grambusch und Schwanenberg „bekannt wie ein bunter Hund“. Vor allem setzte er sich für den SV „Schwarz-Weiß“ Schwanenberg 1931 mit ganzem Herzen ein. Hans-Gernd Theißen war 1950 als aktiver Spieler in den Verein eingetreten. 1963 erfolgte der Ruf in den Vorstand, in dem er sich insgesamt 40 Jahre lang tatkräftig engagierte: von 1963 bis 1976 als Geschäftsführer und später als Zweiter Vorsitzender; sowie von 1976 bis 2003 als Erster Vorsitzender.

Während seiner Zeit als Vorsitzender hatte die Erste Mannschaft ohne Unterbrechung in der Bezirksliga gespielt, erinnert er sich heute gerne, auch war die Zweite Mannschaft 1977 in die Erste Kreisklasse aufgestiegen, in der sie mehrere Jahre präsent war. Aufgrund seines langjährigen Engagements ist Theißen 2003 zum Ehrenvorsitzenden gewählt worden. Des Weiteren gründete er 2009 den Förderverein zur Erhaltung kirchlicher Gebäude der evangelischen Kirchengemeinde Schwanenberg mit und übernahm von 2009 bis 2015 den Vorsitz. In diese Zeit fiel die Neuanschaffung der Kirchenfenster.

Die Jubilarin erblickte am 21. Februar 1937 in Erkelenz das Licht der Welt. Sie erlernte den Beruf der Näherin, arbeitete eine Zeitlang als solche und widmete sich ab1960 Familie und Haus. Sie zählt das Lesen, den Gymnastiksport und die Mitgliedschaft im örtlichen Frauenkreis zu ihren Hobbys.