Große Flammen in Erkelenz „Der Edeka-Markt war nicht mehr zu retten — Totalschaden“

Erkelenz · In Erkelenz brannte in der Nacht zu Dienstag ein Edeka-Markt an der Bruchstraße komplett nieder. Noch am Morgen ist die Feuerwehr vor Ort.

31.10.2023, 07:39 Uhr

5 Bilder Edeka „Nikolaou“ in Erkelenz brennt komplett nieder 5 Bilder Foto: Uwe Heldens

Der Edeka-Markt „Nikolaou“ an der Bruchstraße in Erkelenz-Lövenich ist in der Nacht zu Dienstag gegen 1.36 Uhr einem Feuer zum Opfer gefallen. Laut Feuerwehr brannte der Supermarkt komplett nieder. „Der Markt war nicht mehr zu retten, Totalschaden“, so ein Feuerwehr-Sprecher. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand der Dachstuhl des Edekas bereits in Vollbrand und stürzte ein. Das Feuer weitete sich aus. Nachbargebäude konnte die Feuerwehr aber schützen. Verletzt wurde niemand. Insgesamt 60 Einsatzkräfte waren vor Ort. Unterstützung bekam die Feuerwehr von den Kollegen aus Hückelhoven. Am frühen Morgen ist die Feuerwehr noch mit 20 Mann vor Ort, um letzte Glutnester zu löschen. Die Brandursache ist noch unklar. Sobald die letzten Nester gelöscht wurden, übernimmt die Polizei die Ermittlungen. Hier geht es zur Bilderstrecke: Edeka „Nikolaou“ in Erkelenz brennt komplett nieder

(ldi)