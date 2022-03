Auch in Erkelenz bleiben die Lichter aus : „Earth Hour“ für den Klimaschutz

Die Lichter bleiben am kommenden Samstag für eine Stunde aus. Die „Earth Hour“ will ein Zeichen für mehr Klimaschutz setzen. Foto: obs/CLARK

Erkelenz Am 26. März geht für eine Stunde in Erkelenz die Straßenbeleuchtung aus. Die Stadt macht zum zweiten Mal bei der weltweiten Aktion mit.

Es ist ein globales Zeichen: Am Samstag, 26. März, schalten Millionen Menschen und tausende Städte, Gemeinden und Unternehmen auf der ganzen Welt für eine Stunde das Licht aus. Grund ist die „Earth Hour“, eine weltweite Klima- und Umweltschutzaktion. Bei der vom World Wide Fund for Nature (WWF) organisierten „Stunde der Erde“ fordern Menschen, Städte und Unternehmen mehr Einsatz für den Klimaschutz. Erkelenz ist zum zweiten Mal dabei. „Dieses Jahr möchten wir ein noch deutlicheres Zeichen setzen und von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr die komplette Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet, einschließlich der Dörfer abschalten“, verkündet Bürgermeister Stephan Muckel. Auch an und in öffentlichen Gebäuden wird das Licht gelöscht.