Neu im Erkelenzer Land : DRK will mit Online-Terminvergaben Blutspenden vereinfachen

Blutspenden retten Leben. Der DRK-Blutspendedienst West will mit einem neuen Terminvergabesystem die Blutspendetermine verinfachen und so eine bessere Planbarkeit erzielen. Foto: dpa/Bernd Wüstneck

Erkelenz Vermieden werden sollen so lange Wartezeiten in räumlicher Enge. Die Idee gab es schon vor Corona, doch eben wegen der Pandemie hat das DRK das Terminvergabesystem auf den Weg gebracht.

Erstmals hatte der DRK-Blutspendedienst West kürzlich in Erkelenz einen Blutspendetermin angeboten, bei dem die Blutspender vorab online einen Termin reservieren konnten. Was zunächst testweise angefangen hatte, soll sich in Zukunft etablieren.

Dazu erklärt Stephan David Küpper, Leiter der Unternehmenskommunikation beim DRK-Blutspendedienst: „Das Thema fing bei uns schon vor der Coronakrise an. Bei Blutspenden in großen Unternehmen haben wir auf Terminreservierungen online gesetzt. Das hat gut funktioniert. Heute ist es so, dass bei schon 30 Prozent aller Blutspendetermine in unserem Bereich das Online-Angebot für einzelne Termine gilt. Bis zum Jahresende wollen wir dieses Reservierungssystem weiter voranbringen.“

Weiterer Hintergrund: Das DRK will lange Wartezeiten bei den verschiedenen Blutspendeterminen vermeiden – gerade wegen der Corona-Pandemie. Küpper: „Wir wollen nicht, dass die Spender lange warten müssen und dabei den Abstand nur schwer halten können.“ Zudem sei es für die Mitarbeiter des Blutspendedienstes einfacher und flexibler, die einzelnen Termine zu organisieren, auch in personeller Hinsicht. „Vor der Corona-Pandemie haben wir uns die Frage gestellt, ob wir mit diesem System treue Spender möglicherweise verärgern könnten, weil das System vielleicht die Spontaneität des Spenders beeinträchtigen könnte, jedoch kam wegen Corona dieses Vergabesystem wieder konkret auf den Tisch, was wir eben nun auch umsetzen“, führt Küpper weiter aus. Er sagt aber auch klar, dass es in der Vergangenheit wegen längerer Wartezeiten zu einigen negativen Rückmeldungen von Blutspendern gekommen ist, „darum denken wir, einen guten neuen Weg zu gehen“, so Stephan David Küpper.