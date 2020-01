Rotes Kreuz im Kreis Heinsberg : Tante-Emma-Wagen bleibt in der Garage

Als der Tante-Emma-Bus des Deutschen Roten Kreuzes in Erkelenz offiziell vorgestellt wurde, schickten ihn unter anderem DRK-Kreisgeschäftsführer Lothar Terodde (4.v.l.) und Bürgermeister Peter Jansen (2.v.r.) mit vielen guten Worten auf die Reise in den Kreis Heinsberg. Zum Jahreswechsel wurde das Projekt eingestellt. Nach zwölf Monaten. Terodde erklärte die Gründe und Hintergründe. Foto: Nicole Peters

Erkelenz Das DRK hat zum Jahreswechsel seinen mobilen Verkaufsstand eingestellt. Nach zwölf Monaten ist Schluss. Die Nachfrage war doch nicht so hoch wie ursprünglich gedacht.

Mit viel Elan und von vielen lobenden Worten begleitet, schickte das Deutsche Rote Kreuz (DRK) im Januar 2019 zum ersten Mal seinen mobilen Tante-Emma-Laden auf die Reise durch den Kreis Heinsberg. Nach einer dreimonatigen erfolgreichen Testphase wird der ungewöhnliche Verkaufsstand für Lebensmittel und alltägliche Haushaltsgegenstände auf eine regelmäßige Tour geschickt. Montags, mittwochs und freitags fährt der Wagen nach einem festen Fahrplan in verschiedene Dörfer und abgelegene Ortschaften und versorgt die Bevölkerung mit frischen Produkten ebenso wie mit haltbaren Lebensmittel. Doch damit ist jetzt Schluss.

Der DRK-Kreisverband mit Sitz in Erkelenz lässt den Tante-Emma-Laden seit dem Jahreswechsel in der Garage stehen. „Es gibt einfach keine Nachfrage“, stellt Kreisgeschäftsführer Lothar Terodde durchaus bedauernd fest. Nach der Testphase war er davon überzeugt gewesen, dass das Konzept sich durchsetzen wird. Doch es kam anders. „Der Tante-Emma-Wagen kommt doch nicht so an wie gedacht.“ Es gibt keine Kostendeckung, mehr noch, die Beträge, die der Kreisverband monatlich beisteuern musste, um den Betrieb des mobilen Ladens aufrechterhalten zu können, hielten sich nicht mehr in einem vertretbaren finanziellen Rahmen. „Wir hatten ursprünglich erwartet, dass der Laden im Prinzip seine Kosten selbst deckt.“

Info Das Rote Kreuz im Kreis Heinsberg Kontakt Das Deutsche Rote Kreuz hat seinen Sitz im Kreis Heinsberg in Erkelenz, Zur Feuerwache 8, 02431 8020, info@drk-heinsberg.de. Angebote Blutspendetermine, Kurse, Hausnotruf- und Menü-Service sowie betreute Seniorenreisen und ein Kleiderstübchen gehören zu den Angeboten des DRK im Kreis Heinsberg. Informiert darüber unter www.drk-heinsberg.de.

Offenbar ist es doch so, dass viele ältere Bürger in den Ortschaften die Möglichkeit haben, sich mit Nahrungsmitteln und Alltagsgegenständen zu versorgen, vermutet Terodde. „Oder sie haben Verwandte, Bekannte und Nachbarn, die für sie die Einkäufe erledigen.“ Am mangelnden oder nicht nachgefragten Angebot könne es nicht gelegen haben. Der Tante-Emma-Wagen habe sein Sortiment immer der Nachfrage entsprechend angepasst. „Obendrein haben wir regionale und saisonale Produkte dabei gehabt.“

Auch der zweite Aspekt für den Tante-Emma-Wagen habe sich nicht erfüllt. „Er sollte eine Anlaufstelle sei, ein Treffpunkt, an dem Menschen miteinander ins Gespräch kommen.“ Doch auch dafür schien es an den einzelnen Stationen keinen allzu großen Bedarf zu geben. Die Vereinsamung und soziale Abgeschiedenheit der Menschen, die in der Theorie so oft beschworen würde, habe in der Praxis offensichtlich nicht die oft vermutete Brisanz. In den Dörfern funktioniere der Zusammenhalt und das Miteinander. Dennoch sei die mobile Verkaufsstelle kein Misserfolg für das DRK, meint der Kreisgeschäftsführer. „Es war ein Angebot, das wir gerne gemacht haben. Es nicht versucht zu haben, wäre falsch gewesen.“