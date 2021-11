Karneval in Venrath : Dreigestirn zeigt Zusammenhalt

Karneval in Venrath

Präsident Jupp Gormanns (r.) und ein gut aufgelegtes Dreigestirn starten in die neue Karnevalssession. Foto: Kurt Lehmkuhl

Venrath Die KG Venroder Wenk startete fulminant in die neue Karnevalssession 2021/2022. Froh waren die Rot-Weißen, dass sie auch gleich ein Dreigestirn proklamieren durften.

Endlich! „Wir haben gewartet und gezittert. Was macht Corona?“ Mit Freude und Erleichterung startete Prinz Hans-Peter III., gemeinsam mit Bauer Gerd und Jungfrau Katharina als Tollitäten der KG Venroder Wenk in die Karnevalssession 2021/22, nachdem es grünes Licht für die Karnevalisten gab.

Die lähmende Zeit der Pandemie, die bezeichnenderweise am Aschermittwoch 2019 begann, scheint vorbei. Unter 2G-Bedingungen ist der Frohsinn wieder möglich. „Es ist nicht einfach, und wir wissen nicht, was auf uns zukommt“, meinte Sitzungspräsident Juppi Gormanns bei der Proklamationsfeier der Venrather Karnevalsgesellschaft im Saal Lanfermann/Oellers. „Nichts tun ist keine Alternative, auch nicht für die drei Freunde, die als Dreigestirn vorangehen wollen.“ Endlich gebe es wieder Karneval , ein Dorf- und Gemeinschaftsleben, sagte er, wobei er bedauerte, dass einige Tanzgarden unter Corona gelitten und Mitglieder verloren hätten. „Jetzt ist es wichtiger denn je, zusammenzustehen und nach vorne zu schauen. Nur mit Zusammenhalt schaffen wir das.“

Für diesen Zusammenhalt steht das Dreigestirn, das erst das zweite in der Wenk-Geschichte ist. Prinz, Bauer und Jungfrau, für Gormanns „keine Unbekannten und keine Überraschung“, wollen der KG den Schwung verleihen, um nach dem Stillstand wieder auf Touren zu kommen. Prinz Hans-Peter III. (Merkens) war bereits vor 40 und vor 20 Jahren Prinz in Venrath. „Das erste Mal, dass ein Mann zum dritten Mal das Zepter schwingt“, bemerkte Gormanns. Bauer Gerd (Königs) fungierte 2014 als Prinz, Jungfrau Katharina (Karl-Heinz Mingers) hatte 2006 diese Rolle übernommen. Alle drei engagieren sich nicht nur karnevalistisch, sondern auch im Dorfgeschehen.

Während für sie die karnevalistische Bühne gewohnt ist, betrat Bürgermeister Stephan Muckel Neuland. Zum ersten Mal musste er den Stadtschlüssel in fremde Hände geben. Zum ersten Mal aber auch konnte er den Bürgermeisterorden überreichen, der zu seinem Amtsantritt geschaffen wurde. Er sei nervös gab er bei seiner Premiere zu. „Karneval ist ein Lebensgefühl.“ Verantwortungsvoll zu feiern sei in dieser Zeit besser als alles abzusagen. Muckel war schnell eingebunden in das Geschehen und musste mit Jungfrau Katharina auf der Bühne einen Walzer tanzen. Derweil flossen im Publikum einige Tränen der Rührung. Dem verabschiedeten Prinzenpaar Bastian und Ursi wurde mit einem herzlichen und langen Applaus für ihre zweijährige Regentschaft gedankt.