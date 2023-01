Blaulichtticker im Erkelenzer Land Drei Verletzte nach Unfall auf Düsseldorfer Straße

Erkelenzer Land · Am Samstagabend hatte eine Frau ein Stoppschild übersehen, es kam zum Zusammenstoß. In Hückelhoven brachen Diebe in ein Reihenhaus ein, in Myhl in eine Garage.

15.01.2023, 14:43 Uhr

Die Polizei sucht nach den Einbrechern. Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Drei Verletzte nach Unfall Am Samstag ist es in Erkelenz zu einem Autounfall mit drei Verletzten gekommen. Wie die Polizei mitteilt, sei ein 58 Jahre alter Erkelenzer mit seinem Renault gegen 21.15 Uhr auf der Düsseldorfer Straße aus Richtung Terheeg unterwegs gewesen, als eine Autofahrerin plötzlich an der Kreuzung an der Ferdinand-Clasen-Straße über ein Stoppschild auf die Straße fuhr. Die 31-Jährige aus Köln stieß mit dem Erkelenzer zusammen, der das Vorfahrtsrecht hatte. Der Mann mit einer 55-jährigen Beifahrerin und die Frau erlitten leichte Verletzungen. Die Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Das Verkehrskommissariat in Heinsberg ermittelt weiter. Einbruch in Hückelhoven Unbekannte Täter sind am Samstag zwischen 14 und 18.45 Uhr in ein Reihenhaus auf der Van-Woerden-Straße in Hückelhoven eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, gelangten die Täter offensichtlich über den Garten auf ein Terrassendach. Von dort gelang es ihnen, ein Fenster aufzuhebeln. Nach derzeitigem Stand erbeuteten die Täter Bargeld aus dem Haus. Ob weitere Gegenstände fehlen, ist noch unklar. Die Polizei nahm eine Anzeige auf und sicherte Spuren am Tatort. Roller aus Garage gestohlen Unbekannte Täter haben in Myhl ein Leichtkraftrad der Marke Aprilia aus einer Garage gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat auf der Wildenrather Straße in der Nacht zu Freitag im Zeitraum zwischen Mitternacht und 8 Uhr.

(RP)