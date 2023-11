Die „Machtergreifung“ im Erkelenzer Land Drei Pfarrer stellten sich gegen das NS-Regime

An Pfarrer Friedrich Dinstühler erinnern heute ein großes Relief an der Lambertuskirche sowie die nach ihm benannte Straße in Hückelhoven. Körfer besuchte dessen hochbetagte Nichte Anna-Regina Cremer, befragte die 92-Jährige zu ihrem Onkel. Aufzeichnungen der früheren Haushälterin des Hückelhovener Pfarrers, Gertrud Beckers, geben Einblick in die letzten Wochen Dinstühlers, der im KZ Buchenwald umgebracht wurde. Das berüchtigte Kölner Gefängnis Klingelpütz und das so genannte „Russenlager" am Kantinenberg in Hückelhoven waren vorher seine letzten Stationen.