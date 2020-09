Projekt der Dorfgemeinschaft Kückhoven : Neue Schilder begrüßen Besucher in Kückhoven

Neue Schilder begrüßen Besucher in Kückhoven

Kückhoven Das erste Projekt des Dorfentwicklungskonzeptes Kückhoven ist umgesetzt: Seit kurzem werden alle Besucher am Ortseingang mit einem farbigen Begrüßungsschild, das den Dorfumriss zeigt, willkommen geheißen und am Ortsausgang mit dem für den Ort typischen Gruß „Jap mött“ verabschiedet.

Die Rückseite ziert zudem eine Abbildung des Japstock-Brunnens an der Maar, der eine Anekdote aus früherer Zeit symbolisiert.

Nach dieser Geschichte, die an der Brunnenskulptur nachzulesen ist, werden die Holzweiler Bürger in hiesigem Platt die „Kiek up“ und die Kückhovener die „Japstöck“ genannt. Daraus entwickelte sich auch der Kückhovener Gruß „Jap mött“ (Gaffe mit), der besonders zu Karneval zu hören ist. „Wir präsentieren etwas für unser Dorf Typisches – den Brunnen, das Wappen und unsere Mundart – in moderner Optik“, sagt Jürgen Simon von der Dorfgemeinschaft.