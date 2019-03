Europawahl: Politisches „Speeddating“ im Cusanus

Anlässlich der bevorstehenden Europawahl diskutierten die Schüler der Jahrgangsstufe Q2 des Cusanus-Gymnasiums mit Politikern über ihre Ziele und Pläne – mit durchweg positiver Resonanz.

Welche politischen Auswirkungen können die Ergebnisse der Europawahlen haben? Wie sehen die aktuellen Ziele der verschiedenen Parteien aus, was wollen sie wie verändern? Diese und weitere Fragen wurden gestern anlässlich der bevorstehenden Europawahl in den Räumen des Cusanus-Gymnasiums beantwortet. Zwölf Politiker der sechs großen Bundestagsparteien CDU, SPD, AfD, Grüne, Linke und FDP stellten sich rund vier Stunden lang dem Hagelsturm aus Fragen, den die angehenden Abiturienten der Jahrgangsstufe Q2 vorbereitet hatten.

Unter dem Titel „Wir haben die Wahl: Aktuelle Herausforderungen meistern – Zukuft gestalten“ war die Veranstaltung auf Einladung der Fachschaft Sozialwissenschaften vor allem darauf ausgerichtet, den Schülern eine politische Diskussion „auf Augenhöhe“ zu ermöglichen. Außerdem sollten die Gymnasiasten so selbst auf ihre Wahlentscheidung vorbereitet werden – viele von ihnen agieren bei der kommenden Europawahl am 26. Mai als Erstwähler. Die Organisatoren griffen auf das bewährte Konzept des „World-Cafés“ zurück und teilten die Schüler in Gruppen auf, die sich nach einem ausgeklügelten Zeitplan mit den verschiedenen Politikern zusammensetzten – eine Art politisches „Speeddating“, das einen besonders regen und unmittelbaren Austausch ermöglichte.