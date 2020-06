Kostenpflichtiger Inhalt: Erkelenzer mit besonderem Angebot : Den Wald als Trostspender entdecken

Dirk Schüller ist anerkannter Kursleiter für Waldbaden. Der besonders achtsame Aufenthalt im Wald stärkt das Immunsystem. Foto: Stephanie Hussung

Erkelenz Der Erkelenzer Dirk Schüller bietet Waldbaden-Seminare an – unter anderem auch für trauernde Angehörige, einzigartig in der Region. In Japan gibt es das Waldbaden sogar auf Rezept, so gesund ist es. Davon ist auch Schüller überzeugt.