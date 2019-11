Dignanelly Meurer gewählt : Grüne in Erkelenz erneuern ihren Ortsvorstand

Erkelenz Dignanelly Meurer ist, neben Hans Josef Dederichs, neue Sprecherin des Grünen-Ortsvereins Erkelenz. Maria Sprenger hatte das Amt abgegeben.

Die Grünen in Erkelenz sehen sich gut auf das Kommunalwahljahr 2020 vorbereitet. Dazu gehört nicht nur, dass seit Januar acht neue Mitglieder aufgenommen worden sind, sondern auch, dass der Vorstand des Ortsvereins wieder vollständig ist. Da die langjährige Sprecherin Maria Sprenger in der letzten Sitzung des Ortsvereins aus beruflichen Gründen ihr Amt niedergelegt hatte, wählten die Grünen jetzt neu: Einstimmig entschieden sie sich für Dignanelly Meurer, die mit Hans Josef Dederichs das Sprecher-Duo bildet.

„Immer mehr engagierte Menschen finden den Weg zu den Grünen und arbeiten mit“, stellte Dederichs in der Sitzung in Granterath erfreut fest. Die Partei fühle in Erkelenz eine „Übereinstimmung mit einem Großteil der Bevölkerung“ und gehen deshalb „sehr optimistisch in das Wahljahr 2020“. Die Grünen seien sich im Klaren darüber, „dass nicht nur die Braunkohle ihre Politik bestimmt. Insbesondere ein neues Verkehrskonzept, eine kinder- und familienfreundliche Politik, ein ökologisches und menschenfreundliches Weltbild und die aufrechte Haltung für die Demokratie ist uns wichtig und bestimmt unser Handeln“. Die Sitzung hatte – abgesehen von der Vorstandswahl – unter dem Oberbegriff „Regionale Wertschöpfung“ gestanden.