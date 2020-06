Erkelenzer Ferienprogramm : Comic-Schreibwerkstatt für Kinder und Jugendliche

Erkelenz Neu bei den Ferienspielen der Stadt Erkelenz: Im Angebot ist die digitale Comic-Schreibwerkstatt für junge kreative Köpfe im Alter zwischen zwölf und 16 Jahren. Sie dürfen ihre Stadt „mal anders“ zeichnen und beschreiben.

Im Ferienprogramm der Stadt Erkelenz findet sich ein besonderes Angebot, das es so noch nicht gegeben hat: In der digitalen Comic-Schreibwerkstatt dürfen junge kreative Köpfe ihre Stadt mal anders zeichnen und beschreiben. Geplant ist die Comic-Schreibwerkstatt vom 20. bis 23. Juli, sie findet in der Leonhardskapelle, Gasthausstraße, statt und richtet sich an Kinder und Jugendliche, die zwischen zwölf und 16 Jahre alt sind. Die Teilnahme ist kostenlos. Und: Den Teilnehmern wird ein eigenes iPad zur Verfügung gestellt.