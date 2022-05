Ausstellung in der Stadthalle in Erkelenz : Die Welt glitzernder Steine

Erkelenz Seltene Mineralien und Fossilien zeigte der Arbeitskreis Mineralien und Fossilien im Heimatverein der Erkelenzer Lande in der Stadthalle. Wie man selbst kleinste Steinchen zum Leuchten bringt.

Über Jahrzehnte glänzte Erkelenz am ersten Sonntag im März in besonderem Maß, nämlich, wenn der Arbeitskreis Mineralien- und Fossilienkunde des Heimatvereins der Erkelenzer Lande in der Stadthalle am Franziskanerplatz seine Börse anbot. Dass die Ausgabe 2022 besonders glanzvoll ausfiel, lag nicht nur daran, dass sie am ersten Sonntag des Wonnemonats Mai stattfand, sondern daran, dass die Gesichter von Ausstellern und Besuchern gleichermaßen strahlten, wie AK-Leiter Manfred Hermes am Abend resümierte. Und das rührte auch daher, dass die Börse wegen der Corona-Lockdowns in den beiden Vorjahren nicht hat stattfinden können.