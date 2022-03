Erkelenzer Heimatverein spricht über digitale Dokumentation : Die Geschichte des Alten Friedhofs

Steinkreuze auf dem alten Friedhof an der Brückstraße in Erkelenz. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenz Bald ist die digitale Dokumentation auf der Homepage des Heimatvereins der Erkelenzer Lande zu sehen. Der Arbeitskreis, der sich lange um dieses Kleinod inmitten der Stadt gekümmert hat, ist aufgelöst.

Sie ist kein Schlussdokument, auch wenn der Arbeitskreis Alter Friedhof im Heimatverein der Erkelenzer Lande aufgelöst ist, die digitale Dokumentation, die nun vorgestellt wurde und nächste Woche auf der Homepage des Vereins interaktiv eingestellt wird. Sowohl AK-Leiter Ulrich Wendt wie auch der Erste Beigeordnete Hans-Heiner Gotzen machten mit unterschiedlichen Akzentuierungen deutlich, dass die Restaurierung und die Pflege ständige Aufgabe (in) der Stadt Erkelenz bleiben werde. Weil es gewollt ist, dieses Gesamt-Denkmal als Entspannungs-Oase in der City zu erhalten.

Rita Hündgen als Vorsitzende des Heimatvereins und Ulrich Wendt stellten im Rathaus die digitalisierte Geschichte der Arbeit des Arbeitskreises, immerhin 15 Jahre, per Beamer vor, ein intensives Werk mit vielen Facetten in Bild und Wort. Sie bestätigten die Eingangs-Worte von Bürgermeister Stephan Muckel, der den Heimatverein als „seine liebsten Gäste“ begrüßte, „die eng mit der Stadt verbunden sind“. Nicht zuletzt dieser Arbeit wegen sei der Alte Friedhof Brückstraße ein „Kleinod in sozialer Funktion und als Ort der Kommunikation wichtig“. Er dankte dem Verein und dem Arbeitskreis, speziell auch Ulrich Wendt und dessen Ehefrau Anne.