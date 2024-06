Familienpatenschaften in Erkelenz Ehrenamtliche Familienpaten gesucht

Bei Interesse an einer ehrenamtlichen Familienpatenschaft ist der Infotag am Dienstag, 2. Juli, von 15 bis 18 Uhr in den Räumen der Caritas-Jugendhilfe, Brückstraße 10a in Erkelenz, empfehlenswert. Hier stehen Kaffee und Kuchen bereit. Eva Bartels, Koordinatorin der ehrenamtlichen Familienpatenschaften des Caritasverbandes für die Region Heinsberg, und ihre Kollegin Jutta Haas werden Auskunft zu allen Fragen rund um die Familienpatenschaften geben. Zu erreichen ist Eva Bartels über Telefon 02431 9484418, Handy 0159 06389546 oder per E-Mail an patenschaften@caritas-hs.de.