Erkelenzer Karnevalsfreunde sammeln Geld Die „Brückstroot“ spendet wieder

„Insgesamt sind wir froh, auch mit einem kleinen Obolus einen Beitrag leisten zu können“, sagte Pabst. Im Klartext heißt das: Jeweils 600 Euro gehen an das Hospiz der Hermann-Josef-Stiftung und an den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Region Aachen, jeweils 150 Euro erhalten der Kindergarten St. Lambertus an der Brückstraße und der Kindergarten Am Hagelkreuz. „Unsere Freude bereitet Ihnen eine Freude“, sagte Pabst an diejenigen gerichtet, die das Geld gut gebrauchen können. Die Karnevalsfreunde sprachen dabei die wichtige Arbeit an, die das Erkelenzer Hospiz leistet. Hier, so Hans-Walter Pabst weiter, sei eine würdevolle Begleitung der Menschen gewährleistet, die sich in der letzten Phase ihres Lebens befinden. Auch der Kinder- und Jugendhospizdienst in Aachen, der in der Region durch die Martinsmärkte der Dorfgemeinschaft Matzerath bekannt geworden ist, ist für viele Familien, in denen Kinder mit lebensverkürzenden Krankheiten leben, eine beispiellose Stütze geworden. Und schließlich sind es auch die beiden Kindergärten, die die Spendensumme für Projekte nutzen können.