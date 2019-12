Zu große Bäume in Venrath : Straßenbäume sollen gefällt werden

Viele der Baumbeete in Venrath sind für die 1993 gepflanzten Bäume viel zu klein. Über Probleme klagen die Anwohner seit längerem, weil das Wurzelwerk zum Beispiel die Gehwege beschädigt. Foto: Speen

Erkelenz Kritik an zu großen Straßenbäumen in Venrath besteht seit einiger Zeit. Jetzt fordert die Politik, sie zu fällen und durch kleinere Exemplare zu ersetzen. Es bestehe eine Gefahr für die Verkehrssicherheit.

Straßenbäume, die in Venrath zu nahe an Häusern stehen und deren Pflanzbeete so klein sind, dass die Wurzeln für Schäden an Gehwegen und Fahrbahnen sorgen, sollen gefällt werden. Das beantragen CDU und Grüne gemeinsam mit dem zuständigen Bezirksausschuss. Sie begründen dies mit einer Gefährdung der Verkehrssicherheit. „Es geht nicht darum, dass es weniger Bäume in Venrath geben soll, sondern den Standorten angepasste Bäume“, betonte Ausschussvorsitzender Hans Josef Dederichs (Grüne). Ersatzpflanzungen und eine Umgestaltung der Beete seien entsprechend ebenfalls beantragt.

Nach Beschwerden von Anwohnern und einer Diskussion im Bezirksausschuss im Juni sollte ein Ortstermin klären, ob die Bäume in Venrath innerorts zu nahe an den Häusern stehen und durch kleinere Exemplare ersetzt werden können. Das Ergebnis teilte Dederichs dem Bezirksausschuss mit: „Wir haben vom Grünflächenamt erfahren, dass fast alle Bäume gesund sind. Auch die, die von Anwohnern als störend empfunden werden – zum Beispiel, weil sie teils 1,40 Meter von den Hauswänden entfernt stehen. Zugleich aber hat das Tiefbauamt bereits Schäden in Gehwegen und an Bordsteinen festgestellt, was die Sicherheit gefährdet.“ Aus diesen Erkenntnissen heraus hätten CDU und Grüne in Absprache mit den weiteren Ratsfraktionen einen Antrage über die Zukunft der Straßenbäume in Venrath erarbeitet.

Das massive Wurzelwerk der Bäume beschädigt zum Beispiel die Gehwege. Foto: Rainer Merkens

Info Kritik an Straße in Kaulhausen Kritik am „miserablen Zustand“ von Gehwegen kommt nicht nur aus Venrath, sondern auch dem benachbarten Kaulhausen. Eine Anwohnerin berichtete im Bezirksausschuss vom „Sturz einer älteren Mitbürgerin. Auch von der Straßendecke an der zentralen Kreuzung platzt der Asphalt ab, und der Gehwegrand zerbröselt.“ Sie habe vor einem halben Jahr die Stadt Erkelenz angeschrieben, die daraufhin zugesagte Rückmeldung sei jedoch nie erfolgt. Abhilfe soll jetzt ein Ortstermin mit Vertretern des Kreises Heinsberg und des Tiefbauamtes der Stadt Erkelenz bringen, in deren Zuständigkeiten die Straße beziehungsweise die Gehwege liegen. Dazu aufgefordert hat der Bezirksausschuss beide Behörden in einem einstimmig beschlossenen Antrag.

Den Antragstellern geht es um die 1993 gepflanzten „meist hochwachsenden und großkronigen Ahornbäume und Rosskastanien“ an den Hauptstraßen: In Venrath, Kuckumer Straße, Wanloer Straße und Herrather Straße. „Diese Bäume verursachen momentan erhebliche Schäden. Für diese Probleme ist Abhilfe zu schaffen“, erklärte Rainer Merkens (CDU), wies dabei aber auch auf einen zweiten Aspekt des Antrags hin: „Es soll weiterhin ausreichend öffentliches Grün zur Verbesserung der Lebensqualität vor Ort vorhanden sein. Wir möchten weiterhin, dass die Straßen in Venrath durch Straßengrün gestaltet sind.“

Sollte der Stadtrat im Dezember zustimmen, wäre zum einen eine Fällung der Bäume bis zum 29. Februar 2020 vorgesehen, zum anderen aber auch „Ersatzpflanzungen in unmittelbarer Nähe zum Dorf. Flächen hierzu sind der geschützte Landschaftsbestandteil Henneskes Berg und die Ausgleichsfläche am Baugebiet Schages Fahrt“. Drittens wird ein neues Pflanzkonzept für die fünf Straßen gefordert, wozu Merkens ausführte: „Die Beete und Nebenanlagen sind nach der Entnahme der Bäume instand zu setzen und durch geeignete Pflanzungen neu zu gestalten. Möglich wären zum Beispiel Heckenstrukturen aus Hainbuchen ähnlich wie an der Niederstraße oder an der Alten Landstraße in Holzweiler oder formgeschnittene Bäume wie in der Ortsmitte von Granterath und der Theodor-Körner-Straße in Erkelenz.“