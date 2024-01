Angebote im Kreis Heinsberg DRK setzt weiter auf das Ehrenamt

Einbringen, darum geht es. Für ein gemeinsames Ziel, für eine gute Sache, für andere. Wer beschließt sich einzubringen, hat seine persönlichen Gründe. Zum Beispiel Christel König. Sie hatte vor 47 Jahre einen Unfall, den sie nur überlebte, weil ein DRK-Helfer vor Ort sich um sie kümmerte. „Ich hatte das Gefühl, danke zu sagen und etwas zurückgeben zu wollen“, sagt sie heute. So begann sie beim Blutspenden des DRK zu helfen. „Angefangen habe ich damit, den Leute nach der Spende ein belebendes Schnäpschen anzubieten“, erinnert sie sich. An so etwas glaubte man damals noch. Auch ohne Schnäpschen blieb Christel König dabei und brachte es „von der kleinen Helferin“ zur ehrenamtlichen Blutspendebeauftragten und zuletzt zur Kreisbereitschaftsleiterin des DRK-Kreisverbandes. Das mag bürokratisch klingen, bekommt jedoch in Litern eine ganz andere Dimension. Denn Christel König trug durch ihren Einsatz dazu bei, dass allein im Jahr 2022 über 2000 Liter Blut gespendet und zur Rettung von Menschenleben eingesetzt werden konnten.