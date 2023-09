Vor Neueröffnung in Erkelenz Der Franziskanerplatz in alten Zeiten

Wenn an diesem Mittwochnachmittag, passend zum Weltkindertag, der Franziskanerplatz als neuer Erkelenzer Familienplatz eröffnet wird, ist es das erste sichtbare Ergebnis des großen Innenstadtumbaus. Es ist aber auch das nächste Kapitel in einer bewegten Geschichte. Denn kaum ein Ort in Erkelenz hat über die Jahrzehnte und Jahrhunderte so viele verschiedene Gesichter gehabt wie dieser.