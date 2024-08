Electrisize in Erkelenz „Der Campingplatz ist geiler als das Festival“

Kim und Sina sind zum zweiten Mal auf das Festival gekommen, sie wollen ihre Nachnamen nicht nennen. Beide sind große Elektrofans, lieben aber auch die Stimmung auf dem Gelände. Kim feiert den Campingplatz aber noch mehr, als das Festival selbst. Am Donnerstag – beziehungsweise Freitag – waren sie bis sechs Uhr morgens unterwegs und waren auf Parties. In den Camps haben Besucher ihre eigenes DJ Equipment aufgebaut. Menschen haben ihre (aufblasbaren) Hunde dabei, die sie spazieren führen. Vor einem Camp wacht ein Hund aus Bierdosen. Kim ist überzeugt: „Der Campingplatz ist geiler als das Festival, einfach next Level.“