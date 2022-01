Erhalt von Lützerath : Bundesweite Proteste gegen Braunkohlenabbau in Erkelenz

Zwischen 50 und 100 Demonstranten versammelten sich am Samstag in Lützerath. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenz Das Erkelenzer Dorf könnte das Letzte sein, das in NRW noch für die Braunkohle abgebaggert wird. Sollte das Gericht dies bestätigen, wollen die Aktivisten Lützerath mir ihren „Körpern verteidigen“. Am Samstag besetzten sie ein weiteres Haus.

Auch im neuen Jahr bleibt Erkelenz das bundesweite Zentrum der Klimabewegung. Die zunächst geplante Großdemonstration ist es zwar nicht geworden, dennoch haben am Samstag Menschen in mehr als 40 deutschen Städten für den Erhalt des Braunkohledorfs Lützerath demonstriert. In Großstädten wie Berlin, Essen, Bonn oder Hamburg informierten Umweltgruppen an Ständen über die Situation im vom Tagebau Garzweiler II bedrohten Dorf. In Lützerath selber waren dutzende Menschen zu einem Protest erschienen.