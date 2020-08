Op Platt in Erkelenz : De Hetz un et Klima

Theo Schläger, Autor, Musiker und Mundart-Kenner. Foto: M. Eickmeier

Erkelenz Theo Schläger ist ehemaliger Lehrer und Experte der heimischen Mundart. In seiner regelmäßigen RP-Kolumne „Op Platt“ will Schläger die Mundart erhalten und diese den Lesern nahebringen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Man mööt se alle Veer von sech strecke un dobej entspannt e lecker Eis schlecke. Sing Rouh hänn, nirjens mieh hinjonn un bloß et Allernüedichste donn.

Em Süden maake se Siesta bej die Hetz. Waröm die dat maake, weet ech jetz. Doch et jeht jo net bloß öm ming Probleme, de Natur es all ärch lang am stöhne.

Dröm motte ver an os Zukunf denke un os Liäve en de richtije Bahne lenke, z.B. et es jetz alles am verdrüje, es koom noch op de Re-ih te krije.

Ohne dränke jeng wall janz völl en. Mech komme do Bilder en d´r Senn von Minsche, die ke Water mieh hänt, die richtich am verdüeschte send.

Su wiet send ver hej zwar noch net, doch wenn man alles su loope lött, störv de Natur un ver dann dohenger. Vleez ver noch net, äver os Kenger. Su wiet dörf et äver doch net komme.

Os Kenger wüere dann die Domme. Dat dat dörf nie su hej passere, motte ver jetz schleunichs reajere un ömschalte. Un dat mott ball senn. Bloß su könne ver e joot Jewesse hänn!

Übersetzung:

Man möchte alle Viere von sich strecken und dabei entspannt ein leckeres Eis schlecken. Seine Ruhe haben, nirgends mehr hingehen und bloß das Allernötigste tun.

Im Süden machen sie Siesta bei der Hitze. Warum die das machen, weiß ich jetzt. Doch es geht ja nicht bloß um meine Probleme, die Natur ist schon sehr lang am stöhnen.

Drum müssen wir an unsere Zukunft denken und unser Leben in die richtigen Bahnen lenken, z.B. dass jetzt alles am vertrocknen ist, ist kaum noch auf die Reihe zu kriegen.

Ohne trinken ging wohl ganz viel ein. Mir kommen da Bilder in den Sinn von Menschen, die kein Wasser mehr haben, die richtig am verdursten sind.

So weit sind wir hier zwar noch nicht, doch wenn man alles so laufen lässt, stirbt die Natur und wir dann dahinter. Vielleicht wir noch nicht, aber unsre Kinder. Soweit darf es aber doch nicht kommen.