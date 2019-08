Neues Personal im Rathaus Erkelenz : Neues Personal gesucht und Amtsleiter gefunden

Erkelenz Das Tiefbauamt der Stadt Erkelenz wird einen neuen Leiter bekommen. Nachdem Werner Spartz das Rathaus verlassen hatte, war die Stelle neu ausgeschrieben worden, zu der auch gehört, die Erkelenzer Abwasserreinigungsanlage am Marienweg zu leiten.

Andreas Speen (spe) leitet die Redaktion der Rheinischen Post in Erkelenz.

„Derzeit befinden wir uns in den letzten Vertragsabstimmungen“, sagte Bürgermeister Peter Jansen auf Nachfrage unserer Redaktion. Geplant sei, den neuen Amtsleiter in einigen Wochen vorzustellen: „Beginnen soll er zum 1. Oktober.“

Einen Monat später, am 1. November, wird in Erkelenz auch der neue Leiter des Amtes für Kinder, Jugend, Familie und Soziales beginnen. Ralf Schwarzenberg war bereits im Mai als Nachfolger von Claus Bürgers vorgestellt worden, der in den Ruhestand gegangen ist.