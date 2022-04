Festival in Erkelenz : Das sind die ersten Acts für das Electrisize

Impression vom Electrisize 2019. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenz An der Spitze der Künstler für das Elektro-Festival stehen zwei weltweit bekannte DJs. Erstmals wird das Event in diesem August an drei Tagen stattfinden.

Nach zwei Jahren Pause planen die Organisatoren von der Kulturgarten GmbH in diesem Sommer wieder fest mit dem Electrisize-Festival. Vor Haus Hohenbusch sollen am Wochenende vom 12. bis zum 14. August wieder knapp 25.000 Besucher feiern. Nun haben die Veranstalter die ersten Acts bekannt gegeben.

Mit Tujamo und Will Sparks holen die Planer dabei zwei international bekannte Wiederholungstäter zurück auf die Mainstage. Der deutsche DJ und Produzent Tujamo landete mit „Drop that Low“ (149 Millionen Klicks aus Spotify) und „Delirious“ (114 Millionen) zwei weltweit erfolgreiche Hits, bei zweiterem arbeitete er mit Weltstar Steve Aoki, Chris Lake und Kid Ink zusammen. Auch der Australier Will Sparks zählt seit Jahren zur A-Liga der Elektro-DJ-Szene. Mit „Ah Yeah“ und „Bring It Back“ landete er Charts-Erfolge. Deutlich härter mag es Radical Redemption, der auf der Hardsize-Bühne spielen wird. Techno-Star Felix Kröcher sollte eigentlich schon 2020 mit von der Partie sein, seinen Auftritt holt er nun auf der Tapuya-Stage nach.

Foto: Ruth Klapproth 11 Bilder So lief das Electrisize Festival 2019 in Erkelenz

Schon zur Kategorie „Stammgast“ zählen in Erkelenz Anna Reusch und Le Shuuk, die auch auf dem Electricity spielen werden. Bestätigt sind zudem Coone, GPF und Wildstylez.

Insgesamt planen die Organisatoren mit 140 Künstlern aus den Bereichen EDM, Techno, Hardstyle und Partyhits. Neu ist in diesem Jahr ein Partyzelt, in dem querbeet von elektronischer Partymusik bis zu Karnevalshits alles angeboten wird, „was Spaß macht“, wie der Kulturgarten schreibt.