Großveranstaltung in Erkelenz Das ist los bei Bike’n’BBQ

Erkelenz · Am Samstag und Sonntag wird es voll in Erkelenz: Bei der ersten städtischen Großveranstaltung des Jahres werden Fahrradfahren und Grillen kombiniert. Was am Wochenende geplant ist.

03.05.2023, 12:00 Uhr

Auch Musik wird am Markt wieder geboten. Am Samstag mit der Live Music Connection, am Sonntag mit Sshhee. Foto: Thomas Mauer/THOMAS MAUER

Die Wetterprognosen sind noch etwas wacklig, versprechen aber zumindest für Samstag mehr als 20 Grad und Sonne: Es ist alles angerichtet für das Frühjahrs-Großevent des Erkelenzer Stadtmarketings: Bike’n’BBQ soll am kommenden Samstag und Sonntag wieder Tausende Besucher in die Erkelenzer Innenstadt locken. Auf dem Programm stehen Köstlichkeiten und Produkte rund um den Grill, alles rund ums Fahrrad, Livemusik, Kinderangebote und der erste verkaufsoffene Sonntag des Jahres.