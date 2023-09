Neues Programm Das ist in den kommenden Wochen in der Erkelenzer Stadtbücherei los

Am Donnerstag, 5. Oktober, kommt um 16 Uhr das Bilderbuchkino mit „Hermeline auf Hexenreise“ für Kinder zwischen vier und sechs. Am Donnerstag, 12. Oktober, heißt es „Einbruch in die Bücherei - Ein Fall für junge Spürnasen“. Dort lernen Kinder, was es braucht, um richtige Detektivarbeit zu leisten. Alex Schrumpf ist ein echter Detektiv, der jeden Tag Fälle bearbeitet und löst. „Er gibt euch einen hautnahen Einblick in seine Arbeit und vermittelt euch die Fähigkeiten die ihr als zukünftige Detektive benötigt“, teilt die Bücherei mit. Los geht es für Acht- bis Zwölfjährige um 14 Uhr, eine Anmeldung ist unter 02431 85362 nötig, Karten kosten einen Euro.