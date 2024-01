Von Neulingen bis alte Hasen Das ist der Erkelenzer Kabarett-Programm für 2024

Gleich fünf statt vier Auftritte gibt es im Erkelenzer Kabarett-Programm für das Jahr 2024 – der Preis für das Abonnement ist trotzdem mit 69 Euro gleich geblieben. „Wir haben wieder eine bunte Mischung gefunden“, sagt der Erkelenzer Kulturmanager Sascha Dücker. Hans-Heiner Gotzen, Geschäftsführer der Kultur GmbH, freut sich schon auf die Atmosphäre in Form von Cocktail-Tischen in der Stadthalle – die bedeutet zwar, dass im Vergleich zur normalen Bestuhlung fast die Hälfte der gut 550 Sitzplätze wegfallen, schafft aber auch ein besonderes Ambiente. „Und dieses heimelige Gefühl wollten wir in dieser Reihe von Anfang an schaffen, deswegen bleiben wir dabei“, sagt Gotzen. Ein Überblick über das Programm.