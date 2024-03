Graffiti, Trampolin und Filme Das ist das Erkelenzer Osterferienprogramm

(RP) Nicht nur in den Sommerferien bereitet die Stadt Erkelenz ein buntes Programm für Kinder und Jugendliche vor. Auch in den Osterferien stehen in der Erka-Stadt jede Menge Spiel und Spaß au dem Plan: Vom 25. März bis zum 5. April bieten die städtischen Ferienspiele in Erkelenz wieder ein buntes Programm mit Ausflügen und Aktionen für Kinder ab der ersten Klasse.