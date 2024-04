Ende Mai in Erkelenz Das ist das Programm beim „Lambertusmarkt light“

Einen Monat ist es noch hin, bis das größte Erkelenzer Stadtfest steigt: Der Lambertusmarkt, vom 30. Mai bis 2. Juni, wird in diesem Jahr allerdings etwas anders als sonst stattfinden müssen. Baustellenbedingt muss er in diesem Jahr auf den etwas kleineren Johannismarkt stattfinden. „Wir kriegen das hin, das haben wir in all den Jahren immer irgendwie geschafft“, sagt Veranstalter Stephan Jopen optimistisch. Seinen besonderen Charakter jedenfalls soll die Veranstaltung definitiv nicht verlieren. „Der Lambertusmarkt ist das Fest, bei dem man Freunde, Bekannte und Familienmitglieder trifft, die in ganz Deutschland verstreut wohnen und die man vielleicht nur einmal im Jahr sieht“, sagt Bürgermeister Stephan Muckel. Und Patrick Beckers von der NEW erklärt: „Mit den richtigen zwei, drei Leuten am Tisch bekommt man im Leben immer Spaß. Und das ist beim Lambertusmarkt immer der Fall.“