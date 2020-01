Bahnhof in Erkelenz : Bahnhof erst Ende 2020 modernisiert

Erkelenz Ab Dezember sollen die neuen RRX-Züge durch Erkelenz rollen. So lange benötigt die Deutsche Bahn auch noch, um das für 2019 angekündigte neue Wetterschutzdach zu errichten. Für die Arbeiten sind Sperrungen beantragt.

Die Deutsche Bahn hatte die Bahnsteige des Bahnhofs am Konrad-Adenauer-Platz im Jahr 2018 für die neuen RRX-Züge verlängern und mit einem neuen Schutzdach ausstatten wollen. Dann war die Fertigstellung auf 2019 verschoben worden. Vor einem Jahr plante die Deutsche Bahn damit, den Bahnsteig eins im März und den Bahnsteig zwei im September fertigzustellen. Zeitgleich mit diesen Arbeiten sollten an diesem Bahnsteig die Schutzdächer erneuert werden. Nun ist 2020, und die Arbeiten sind weiterhin nicht abgeschlossen. Eine Sprecherin der Deutschen Bahn teilte dazu auf Nachfrage unserer Redaktion mit: „Wir planen weiterhin, die Modernisierung der Station Ende 2020 abzuschließen.“

RRX Die Elektrotriebzüge vom Typ Desiro HC bieten 800 Sitzplätze. Auf vielen Linien gibt es so rund 200 Sitzplätze mehr als in den bisherigen Regionalzügen. Angekündigt werden besserer Mobilfunkempfang und freies WLAN.

Bahnhof 1852 ist das Erkelenzer Empfangsgebäude eröffnet worden. Im Zweiten Weltkrieg wurde es völlig zerstört und in den 1950er Jahren durch einen Neubau am Konrad-Adenauer-Platz ersetzt. Dieser wurde 2012/13 umgebaut und enthält heute unter anderem ein Reisezentrum, einen Kiosk und ein Hotel.

Weiterhin im Status der „Vorplanung“ befindet sich die Eisenbahnüberführung an der Mühlenstraße, teilte die Bahnsprecherin auf Nachfrage weiter mit. Im Dezember 2018 war dazu in Aussicht gestellt worden, die notwendige Sanierung 2019 zumindest planerisch anpacken zu wollen. „Die Vorerhebungen sind abgeschlossen, die Planungen sind vergeben“, hatte ein Bahnsprecher seinerzeit mit der Ergänzung erklärt: „Wir haben die Erneuerung der Überführung weiterhin für 2022 vorgesehen.“ Die Planungen sahen nach damaligen Angaben einen Überbau für nur noch zwei Gleise vor, und zwar an derselben Stelle der heutigen Bahnüberführung. Vor einigen Jahren war vonseiten der Deutschen Bahn und der Stadt Erkelenz noch über eine Alternative nachgedacht. Dass die Bahnüberführung an der Mühlenstraße zur Sanierung ansteht, hatte die Stadt 2013 von der Bahn erfahren. Es hieß, das mehr als 100 Jahre alte Bauwerk sei dringend sanierungsbedürftig.