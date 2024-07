Forg-Wehe in Erkelenz Das neue Frauen-Duo fürs Bestatten

Jetzt starb Michael Wehe im Alter von nur 57 Jahren an seiner schweren Erkrankung, die ihn schon seit August des vergangenen Jahres gezwungen hatte, seinen Beruf als ausgebildeter Bestatter nicht mehr auszuüben. Seine Schwester Stefanie Wehe musste allein weitermachen. Einfach war es nicht für die Mittfünfzigerin. Aber es gelang ihr. Dass hinter den Kulissen vieles anders lief, hätten die Kunden meistens gar nicht bemerkt, sagt Stefanie Wehe stolz. Ihre Bestatterkollegen halfen ihr, unterstützten sie zum Beispiel mit einem Mitarbeiter beim Einsargen, den sie stundenweise buchen konnte. Das macht sie auch jetzt noch, wenn die Verstorbenen ein gewisses Körpergewicht haben. „Als ich meine Kollegen brauchte, waren sie für mich da. Vieles konnte ich allein, aber manchmal braucht man zwei Hände extra." Und: Anfang des Monats hat die 20-jährige Tamina Finder begonnen, bei ihr zu arbeiten. Die junge Frau ist gelernte Bürokauffrau im Bestattungswesen, hat ihre Ausbildung in Wassenberg bei Volker Winkels absolviert – und kümmert sich seit 1. Juli gemeinsam mit Stefanie Wehe um die Verstorbenen und deren Angehörige. Das Frauen-Duo fürs Bestatten ist zurzeit einzigartig im gesamten Umkreis. „Natürlich geht es mit der gewohnten Fürsorge und Unterstützung bei uns weiter", betont Inhaberin Stefanie Wehe. Die geprüfte Bestattermeisterin liebt ihren Beruf, der für sie Berufung ist. Tag und Nacht, auch am Wochenende oder an Feiertagen auf dem Handy erreichbar zu sein, ist sie längst gewohnt. Dennoch: Sie spürt, dass sich mit Michael Wehes frühem Tod einiges verändert hat – auf ihren Schultern lastet nun die gesamte Verantwortung. „Früher konnte ich unbesorgt und in Ruhe in den Urlaub fahren", sagt sie.