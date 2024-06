Abendmarkt in Erkelenz „Erkelenz trifft sich“ – der erste Abendmarkt

In den Sommermonaten heißt es in Erkelenz an jedem ersten Donnerstag im Monat „Erkelenz trifft sich“. Unter diesem Titel veranstaltet das Erkelenzer Stadtmarketing einen Abendmarkt auf dem Franziskanerplatz, der mit frischen und kreativen Angeboten, kulinarischen Genüssen und Live-Musik in die Innenstadt lockt. Los geht’s am 4. Juli von 17 bis 21 Uhr.