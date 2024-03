Abwechslungsreiches Programm Das bietet die Erkelenzer Stadtbücherei im Frühjahr

Therapiehund Lesen lernen – das ist ein Meilenstein in der Schullaufbahn. Manchen Kindern fällt es aber schwer, laut und flüssig vorzulesen. An diese Kinder richtet sich diese Veranstaltung am 27. April um 11 Uhr. Die Therapiehundeführerin Anja Engelmann und ihre Hündin Olivia kommen in die Stadtbücherei Erkelenz. Olivia ist eine ausgebildete Therapie-Hündin mit einer Vorliebe für gute Geschichten. Sie verbessert nicht und wartet geduldig bis zum Ende der Geschichte – so wird (Vor-)Lesen zu einem unbeschwerten Erlebnis. Nur mit Anmeldung unter Tel. 02431 85362.