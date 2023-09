Am kommenden Wochenende Das bietet der Erkelenzer Bauernmarkt

Wenn Anfang Oktober die Ernte so langsam aber sicher eingefahren ist, steht in Erkelenz traditionell die wohl größte Veranstaltung des Herbstes an: Der Bauernmarkt. Auf Haus Hohenbusch werden am kommenden Wochenende um den 7. und 8. Oktober wieder jeweils Hunderte Besucher erwartet, um sich alles präsentieren zu lassen, was die heimische Landwirtschaft zu bieten hat. Was die Gäste wissen müssen.